Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,17%

УрБК, Москва, 01.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,19 руб., евро — 80,29 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,3%, европейской — на 1,17%.

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