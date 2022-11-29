Свердловская область разработала стандарт для технологий информационного моделирования в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Свердловская область оказалась в числе первых субъектов, подготовивших региональный стандарт для технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве. Речь идет о совокупности условий, которым обязаны соответствовать модели объектов для обеспечения высокого качества и скорости работ вместе с экономией бюджетных средств. ТИМ будет действовать для строительства школ, больниц и других объектов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Он учитывает требования действующих федеральных нормативных документов в сфере ТИМ. Выполнение этих требований поможет более точно определять объемы строительно-монтажных работ, равно как и их стоимость, а также заранее устранять нестыковки в проектных решениях», — объяснил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
Нововведение способствует переходу на использование технологий информационного моделирования бюджетных объектов. Предполагается, что они помогут повысить прозрачность реализации объектов и снизить издержки. В документе представлены требования, которые государственный заказчик должен предъявлять к проектной документации, содержащей информационные модели строящихся за деньги из областного бюджета объектов.
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