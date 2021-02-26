В Свердловской области на 25% увеличилось число судебных разбирательств по кредитам

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Представители Свердловского областного суда рассказали, что за 2022 год количество дел по договорам займа и кредитным договорам увеличилось по сравнению с 2021 годом на 25% и составило 420 тыс. За год кредиторы взыскали со свердловчан более 20 млрд 928 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
В то же время в регионе на 5 млрд руб. уменьшилась сумма, подлежащая взысканию, по сравнению с 2021 годом.
Кроме того, в 2022 году районные и городские суды взыскали плату за ЖКХ в размере 8 млрд 228 млн руб. Отмечается, что в предыдущем году в областные суды поступили средства для компенсации задолженностей по таким платежам на сумму более 9,5 млрд руб.
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