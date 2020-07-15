В России число хакерских атак на бизнес с применением программ-шифровальщиков выросло в пять раз

УрБК, Москва, 01.03.2023. С начала 2023 года в России в пять раз выросло число хакерских атак с применением программ-шифровальщиков — вирусов, которые шифруют ценные данные на компьютерах ради выкупа. Чаще всего жертвами этого становятся представители малого и среднего бизнеса, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Лаборатории Касперского».
Число инцидентов начало расти еще в IV квартале — почти в два раза по сравнению с предыдущим. Причем если в начале 2022 года атаки имели идеологическую основу, то к его концу злоумышленники были нацелены на получение прибыли.
Малый и средний бизнес также с прошлого года стал чаще подвергаться кибератакам. С одной стороны, это не слишком привлекательные цели, а с другой — у них меньше возможностей для обеспечения информационной безопасности и ниже уровень цифровой грамотности сотрудников. Крупный бизнес же стал лучше подготовлен к атакам хакеров, устранению последствий и восстановлению работоспособности после них.
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