На Южном Урале число выданных автокредитов в январе выросло на 17,2%

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. В Челябинской области в январе выдали 1 тыс. 818 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 17,2% больше уровня декабря 2022 года (1 тыс. 551 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположилась Москва (3,2 тыс. ед.), на второй — Московская область (3 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (2,9 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (2,5 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (2,4 тыс. ед.).



При этом сильнее всего выросло за месяц число выданных автокредитов в Татарстане (на 24,2%), Самарской (на 22%), Калужской (на 21,8%), Белгородской (на 20,8%) и Московской (на 19,1%) областях.



В целом по стране в январе выдали 52,5 тыс. автокредитов, что на 8,8% больше показателя декабря 2022 года (48,2 тыс. ед.).