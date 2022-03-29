Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,8%

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале этого года составила 110,1 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 7,8%, за месяц — на 0,5%, говорится в исследовании «Циана».



Лидерами по стоимости «квадрата» на вторичном рынке жилья в феврале стали Москва (301,7 тыс. руб.), Сочи (236,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (200,2 тыс. руб.), Владивосток (167,1 тыс. руб.) и Московская область (157,3 тыс. руб.).



Помимо этого, в Екатеринбурге объем предложения на вторичном рынке жилья за месяц вырос на 8,2%, а за год — на 13,8%.