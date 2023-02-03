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В Челябинской области ипотечный портфель вырос на 15%

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. В Челябинской области на 1 января 2023 года задолженность населения по ипотеке составила 254 млрд руб. За год ипотечный портфель вырос на 15%, сообщает пресс-служба южноуральского отделения Уральского ГУ Банка России.

За 2022 год в регионе было оформлено почти 40 тыс. ипотек на сумму более 90 млрд руб. Это на 30% меньше по количеству, но на 14% больше по объему, чем в 2021 году. В среднем ипотечный жилищный кредит брался на сумму 2,7 млн руб., средний срок — 22 года. В 2021 году эти показатели составляли 2,1 млн руб. и 19 лет соответственно. Также средневзвешенная ставка снизилась на 0,3 п. п., до 7,6% годовых.

В Банке России отметили, что спросу на ипотеку способствовали программы кредитования. Наиболее популярная — льготная ипотека под 7% годовых (с 2023 года — 8%). За 2022 год жители Южного Урала оформили 6 тыс. таких кредитов на сумму 17,1 млрд руб.

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