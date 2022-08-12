Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить контроль за газовым оборудованием в домах горожан

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания антитеррористической комиссии распорядился усилить контроль за состоянием газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Он обратил внимание представителей коммунальных служб, представителей МВД, Росгвардии и МЧС на то, что риски возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций могут быть связаны с использованием газа в быту и неправильным обращением с газовым оборудованием.
«Реагировать на те или иные сигналы от жителей необходимо незамедлительно. Екатеринбург — большой город, расслабляться ни в коем случае нельзя», — подчеркнул он.
Алексей Орлов поручил управлению ЖКХ администрации города Екатеринбурга совместно с экстренными службами и другими ведомствами провести профилактическую работу. По его словам, особенно важно уделить внимание гражданам, проживающим в отдаленной местности.
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение усилить работу коммунальных служб ...14.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...12.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам улучшить качество уборки улиц города
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. В ходе совещания по вопросу содержания территорий Екатеринбурга глава города Алексей ...10.11.2021 Глава Екатеринбурга распорядился усилить работу контрольных групп по соблюдению мер эпидбезопасности
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. В ходе заседания городского оперативного штаба по противодействию коронавирусной ...09.06.2021 Алексей Орлов: Отдаленные территории Екатеринбурга — это такие же полноценные районы города
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил за полноценное развитие отдаленных ...