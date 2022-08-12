Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить контроль за газовым оборудованием в домах горожан

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания антитеррористической комиссии распорядился усилить контроль за состоянием газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Он обратил внимание представителей коммунальных служб, представителей МВД, Росгвардии и МЧС на то, что риски возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций могут быть связаны с использованием газа в быту и неправильным обращением с газовым оборудованием.



«Реагировать на те или иные сигналы от жителей необходимо незамедлительно. Екатеринбург — большой город, расслабляться ни в коем случае нельзя», — подчеркнул он.



Алексей Орлов поручил управлению ЖКХ администрации города Екатеринбурга совместно с экстренными службами и другими ведомствами провести профилактическую работу. По его словам, особенно важно уделить внимание гражданам, проживающим в отдаленной местности.