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Курс доллара США на Московской бирже составляет 74,99 руб., евро — 79,13 руб.

УрБК, Москва, 28.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 74,99 руб., европейской —79,13 руб.

На момент закрытия торгов 27 февраля курс доллара США составлял 74,60 руб., евро — 79,29 руб.

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