Курс доллара США на Московской бирже составляет 73,89 руб., евро — 79,17 руб.

УрБК, Москва, 15.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.14 мск курс американской валюты составляет 73,89 руб., европейской — 79,17 руб. На момент закрытия торгов 14 февраля курс доллара США составлял 73,80 руб., евро — 79,25 руб.

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