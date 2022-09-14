УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

Российским банкам рекомендовали более прозрачно информировать клиентов об условиях доходности счетов

УрБК, Москва, 27.02.2023. Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам «более прозрачно» объяснять клиентам условия, определяющие доходность накопительного счета. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

Эту информацию предлагается размещать на том же месте, где и максимально возможную ставку, используя такое же шрифт. Указывать ее рекомендуется как на сайте финансовой организации, так и в любых других материалах для клиентов.

«Сейчас банки иногда не акцентируют внимание на том, что ставка зависит от того, сколько денег и как долго находится на накопительном счете, и что она может быть значительно ниже максимальной. Клиенты некоторых банков могут найти эту информацию только в документе с полными условиями по накопительному продукту, пройдя по нескольким ссылкам», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.09.2022 ФАС и ЦБ предупредили банки о необходимости сообщать клиентам информацию о кешбэке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России написали совместное письмо кредитным организациям, где заявили о ...

14.09.2022 ФАС и ЦБ предупредили банки о необходимости сообщать клиентам информацию о кешбэке

УрБК, Москва, 14.09.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России написали совместное письмо кредитным ...

05.08.2022 Российским банкам рекомендовали минимум за 15 дней сообщать клиентам о планах по изменению условий обслуживания

Банк России опубликовал рекомендацию крупнейшим розничным банкам сообщать клиентам о планируемых изменениях условий ...

05.08.2022 Российским банкам рекомендовали минимум за 15 дней сообщать клиентам о планах по изменению условий обслуживания

УрБК, Москва, 05.08.2022. Банк России опубликовал рекомендацию крупнейшим розничным банкам сообщать клиентам о ...

01.10.2021 УБРиР повысил бонусную ставку по «Накопительному счету»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 1 октября повысил бонусную ставку по ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях
Архив новостей
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18