Российским банкам рекомендовали более прозрачно информировать клиентов об условиях доходности счетов

УрБК, Москва, 27.02.2023. Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам «более прозрачно» объяснять клиентам условия, определяющие доходность накопительного счета. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.
Эту информацию предлагается размещать на том же месте, где и максимально возможную ставку, используя такое же шрифт. Указывать ее рекомендуется как на сайте финансовой организации, так и в любых других материалах для клиентов.
«Сейчас банки иногда не акцентируют внимание на том, что ставка зависит от того, сколько денег и как долго находится на накопительном счете, и что она может быть значительно ниже максимальной. Клиенты некоторых банков могут найти эту информацию только в документе с полными условиями по накопительному продукту, пройдя по нескольким ссылкам», — говорится в сообщении.
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