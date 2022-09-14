Российским банкам рекомендовали более прозрачно информировать клиентов об условиях доходности счетов

УрБК, Москва, 27.02.2023. Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам «более прозрачно» объяснять клиентам условия, определяющие доходность накопительного счета. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.



Эту информацию предлагается размещать на том же месте, где и максимально возможную ставку, используя такое же шрифт. Указывать ее рекомендуется как на сайте финансовой организации, так и в любых других материалах для клиентов.



«Сейчас банки иногда не акцентируют внимание на том, что ставка зависит от того, сколько денег и как долго находится на накопительном счете, и что она может быть значительно ниже максимальной. Клиенты некоторых банков могут найти эту информацию только в документе с полными условиями по накопительному продукту, пройдя по нескольким ссылкам», — говорится в сообщении.