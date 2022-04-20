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Вчера, 15:04

В УрФО на одну IT-вакансию приходится три резюме

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. По состоянию на начало 2023 года в Уральском федеральном округе (УрФО) на одну вакансию в сфере IT приходится три резюме. При этом до февраля 2022 года этот показатель составлял 2-2,5 резюме, а в I полугодии 2022 года он вырос до пяти-шести. Во II полугодии ситуация начала восстанавливаться. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге директор департамента проектных решений Naumen Федор Медведев.

Кроме того, наблюдается сокращение разницы в зарплатах между столичными городами (Москвой, Санкт-Петербургом) и остальной Россией. Сейчас в Екатеринбурге средняя зарплата IT-специалиста на 20-25% меньше, чем в Москве, и на 10% — по сравнению с Санкт-Петербургом.

При этом спикер сообщил, что наблюдавшийся в последние два года рост зарплат в IT-сфере начал замедляться.

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