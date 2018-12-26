В свердловской полиции появилось авиационное спецподразделение

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В структуре ГУ МВД России по Свердловской создали новое высокотехнологичное авиаподразделение. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
По его словам, официальное название подразделения — «отдел применения и эксплуатации робототехнических комплексов беспилотных воздушных судов Центра информационных технологий, связи и защиты информации».
«Среди приоритетных направлений деятельности созданной службы является организация авиационной поддержки действий органов внутренних дел при осуществлении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму, розыска без вести пропавших граждан, выявлением нарушений ПДД на дорогах», — отметил В. Горелых.
Подразумевается, что новый отдел в структуре региональной полиции будет взаимодействовать с сотрудниками Минобороны, ФСО, ФСБ и Росгвардии.
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