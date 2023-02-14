В Екатеринбурге с марта появятся запрещающие знаки на улице Донбасской для повышения пропускной способности

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Екатеринбурге в марте появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на улице Донбасской. Таблички установят специалисты «Центра организации движения» на отрезке от переулка Мохового до переулка Никольского, по четной стороне, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Представители «Центра организации движения» подчеркивают, что знаки будут установлены для увеличения пропускной способности улицы Донбасской.
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