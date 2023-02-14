В Екатеринбурге с марта появятся запрещающие знаки на улице Донбасской для повышения пропускной способности

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Екатеринбурге в марте появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на улице Донбасской. Таблички установят специалисты «Центра организации движения» на отрезке от переулка Мохового до переулка Никольского, по четной стороне, сообщает пресс-служба горадминистрации. Представители «Центра организации движения» подчеркивают, что знаки будут установлены для увеличения пропускной способности улицы Донбасской.

Материалы по теме

На двух улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. На двух улицах Екатеринбурга появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками ...

В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Генеральской

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, установят ...

В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Хохрякова

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Екатеринбурге в январе 2023 года установят новые знаки, запрещающие парковку и ...

В Екатеринбурге для увеличения трафика ограничат стоянку автомобилей на нескольких улицах

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2020. В Екатеринбурге на нескольких улицах будут установлены знаки «Остановка запрещена», ...

В Екатеринбурге в переулке Почтовом и на улице Горького будут установлены знаки «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В связи с предписаниями ГИБДД с декабря 2018 года дорожные службы ограничат стоянку ...