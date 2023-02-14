Российские производители электроники просят ввести пошлины на импорт смарт-карт

УрБК, Москва, 21.02.2023. Российские производители электроники и полупроводников обратились в Минпромторг РФ с просьбой ввести пошлины в 50-100% на импорт смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения АНО «Телекоммуникационные технологии».



Авторы письма говорят, что российские предприятия могут удовлетворить внутренний спрос, в первую очередь со стороны банков и сотовых операторов. Однако сейчас отсутствует пошлина на ввоз смарт-карт, а на компоненты для их производства она составляет 7%, из-за чего отечественные предприятия находятся в невыгодных условиях.



Также представителей отрасли беспокоит, что сейчас рассматривается вопрос о производстве карт платежной системы «Мир» вне территории РФ. Авторы обращения утверждают, что это может привести к «полному переделу рынка и банкротству российских высокотехнологичных карточных производств, что, в свою очередь, повлечет резкий рост уязвимости банков и телеком-операторов».



Источник «Коммерсанта» отмечает, что российские производители опасаются прихода на российский рынок китайских производителей смарт-карт. Разница в цене между китайской картой и российской с импортным чипом может составлять 500%. Китайские производители намерены самостоятельно поставлять смарт-карты в РФ, а не только чипы, как это было раньше.