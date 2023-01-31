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В Преображенском парке Екатеринбурга 23 февраля пройдет конькобежный марафон

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Преображенском парке Екатеринбурга 23 февраля состоится массовый забег конькобежцев. В марафоне могут принять участие все желающие и выбрать для себя дистанцию, сообщает пресс-служба УК «Академический».

В программе заявлены забеги для мужчин и женщин. Любители конькобежного спорта могут проехать дистанцию 10, 25 или 50 км по пруду в Преображенском парке. Каждый участник на старте получит электронный хронометраж — специальный чип, который крепится на ногу и с точностью отсчитывает время и дистанцию.

Турнир состоится 23 февраля на катке в Преображенском парке, старт — в 8.00. Для участников обязательна предварительная регистрация.

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