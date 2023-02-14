Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,16%

УрБК, Москва, 20.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,35 руб., евро — 79,43 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,06%, европейской — на 0,16%.
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...09.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,09%
УрБК, Москва, 09.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 72,72 руб., евро — ...08.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%
УрБК, Москва, 08.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 71,56 руб., евро — ...02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...