Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области с 13 по 19 февраля 2023 года зарегистрировано 38 тыс. случаев ОРВИ. Это на 3,4% меньше показателя предшествующей недели и на 6,7% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 57% составляют дети.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторные обследования показали, что часто встречается вирус SARS-CoV-2 (10,7% от числа обследованных).
Среди наиболее неблагополучных по заболеваемости территорий отмечаются Первоуральск, Туринск, Богданович, Североуральск, Краснотурьинск и Сухой Лог.
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