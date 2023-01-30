УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. По итогам января в Екатеринбурге на 67% выросло число вакансий в сфере продаж. Обычно сотрудников ищут на полный рабочий день (45% от всех объявлений) или посменно (44%). Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито Работа». Наиболее востребован линейный персонал: продавцы-консультанты (33% от общего числа вакансий в продажах) и кассиры (18%). Авторы исследования связывают это с традиционно высокой ротацией, поддержкой выхода на рынок новых продуктов и брендов, развитием новых форматов торговых точек. Медианная зарплата для раздела «Продажи» в январе составила 36 тыс. руб., что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшие суммы предлагают торговым представителям (60 тыс. руб.) и менеджерам по продажам (62,5 тыс. руб.). На этих должностях зарплата часто привязана к проценту от продаж, что позволяет убрать верхнюю планку.

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