В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью 6,1 тыс. кв. м. в рамках корпоративной жилищной программы. Средний размер скидки составил 15%, ее общая сумма превысила 94 млн руб., сообщает пресс-служба девелопера.







Корпоративная жилищная программа действует в компании более 10 лет, благодаря чему сотрудники «Атомстройкомплекса» могут получить скидку на квартиру пропорционально стажу работы. Кроме того, на ряд жилых комплексов действуют специальные льготные цены, воспользоваться которыми могут и те, кто работает в компании недавно. Сейчас, например, специальные цены для сотрудников распространяются на покупку квартир в строящемся квартале NOVA Park на Широкой Речке, где в 2022 году сотрудники компании приобрели 47 квартир.



«Всего в 2022 году в рамках корпоративной жилищной программы наши сотрудники приобрели 133 квартиры общей площадью 6,1 тыс. кв. м. Средний размер скидки составил 15%, общий размер скидки превысил 94 млн руб. Сотрудники приобретали квартиры во всех жилых комплексах, которые сейчас возводит компания — Discovery Residence во Втузгородке, «Просторы» на Уктусе, «Народные кварталы» и «Северное сияние» на Уралмаше. Примечательно, что наша корпоративная жилпрограмма позволяет приобретать жилье не только для себя, но и для своих детей и родителей. А представители строительных династий могут объединять свои скидки за стаж и покупать жилье сообща. Это позволяет нам не только удерживать персонал, но и мотивирует сотрудников работать с высоким качеством, быть заинтересованными в том, чтобы наш продукт развивался и становился лучше», — рассказал коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.



Следует отметить, что «Атомстройкомплекс» не только реализует собственную корпоративную жилищную программу, но и участвует в жилищных программах крупных предприятий и учреждений. Например, в рамках инвестиционных контрактов и федеральной целевой программы «Жилище» застройщик передал более 24 тыс. кв. м. жилья в новостройках на Краснолесье Уральскому отделению Российской академии наук — эти квартиры предоставляются в качестве служебного жилья молодым ученым.



Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»