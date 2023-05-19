Сотрудники «Атомстройкомплекса» купили более 80 квартир в рамках корпоративной жилищной программы

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир в ЖК «Народные кварталы» сотрудникам ПАО «МЗиК». ...20.02.2023 В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...04.10.2022 68 сотрудников «Атомстройкомплекса» приобрели квартиры с помощью корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. «Атомстройкомплекс» на протяжении 10 лет успешно развивает корпоративную жилищную ...07.04.2022 «Атомстройкомплекс» передал сотрудникам завода имени Калинина 40 квартир для корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Сотрудники ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» получили 40 новых ...25.03.2022 Компания «Атомстройкомплекс» расширила возможности корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Компания «Атомстройкомплекс» внесла поправки в жилищную корпоративную программу, ...