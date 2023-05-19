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Сотрудники «Атомстройкомплекса» купили более 80 квартир в рамках корпоративной жилищной программы

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» за три квартала 2023 года приобрели 88 квартир в домах, построенных девелопером, по корпоративной жилищной программе. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Сотрудники «Атомстройкомплекса» купили более 80 квартир в рамках корпоративной жилищной программы
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Второй год подряд наибольшей популярностью среди сотрудников компании «Атомстройкомплекс» пользуется ЖК NOVA Park на Широкой Речке. За три квартала текущего года здесь приобрели 21 квартиру в рамках корпоративной жилищной программы.

При этом средняя площадь выбранных сотрудниками компании квартир составляет 56,66 кв. м., а средний размер предоставленной скидки — 11% от прайсовой стоимости.

По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, помощь в решении жилищного вопроса является важным преимуществом крупных компаний на рынке труда. При этом отличительным признаком девелопера служит то, что, помимо финансовой поддержки, сотрудники получают уверенность в надежности возводимого жилья, потому как они сами участвуют в строительстве и видят изнутри организацию этого процесса.

«Корпоративная жилищная программа является для нас эффективным инструментом мотивации: возводя дома для себя, для своих близких, сотрудники максимально заинтересованы в высоком качестве выполнения всех работ, внедрении передовых решений, чаще выступают с инициативами», — отметила она.

Корпоративная жилищная программа «Атомстройкомплекса» действует уже более десяти лет и позволяет сотрудникам решать жилищный вопрос с помощью работодателя. Всего с 2013 года в ее рамках работники девелопера приобрели 857 квартир. При этом максимальные преференции получают сотрудники, которые имеют большой стаж работы в компании. Уточняется, что из 5,5 тыс. сотрудников треть работает в компании 11 лет и более. В конце октября «Атомстройкомплекс» попал в топ-10 работодателей года в Екатеринбурге по результатам голосования горожан в рамках ежегодной «Народной премии».
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