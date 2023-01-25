На Среднем Урале поголовье птицы за год сократилось на 7,1%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец января 2023 года составило 11,7 млн голов, что на 7,1% меньше по сравнению с прошлым годом (12,6 млн голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Кроме этого, за год на 1,4% снизилось поголовье овец и коз.



В свою очередь, за указанный период выросло поголовье крупного рогатого скота (на 2,9%), в том числе коров (на 2,4%), а также свиней (на 1,1%).