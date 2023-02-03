В Екатеринбурге 70% гаражей требуется вынести или демонтировать

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Екатеринбурге насчитывается 10 тыс. гаражей, из которых только 3 тыс. находятся на территориях, где разрешено размещение подобных построек. Остальные 7 тыс. находятся в запретных для них зонах. Об этом рассказал журналистам замглавы города Рустам Галямов.
«На территории города больше 10 тыс. гаражей, из которых только 3 тыс. находятся в тех местах, где нахождение возможно. По остальным 7 тыс. будет вестись работа по выносу и демонтажу. Там какие-то охранные зоны, некоторые на сетях находятся. Нахождение этих гаражей там невозможно», — заявил он.
Эта работа будет вестись начиная с центра города.
Замглавы уточнил, что в Екатеринбурге ведется работа по систематизации гаражей, поиску их собственников, чтобы в дальнейшем привести помещения в нормативное состояние. Для этого МБУ «Геотрест» составило схему размещения гаражей.
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