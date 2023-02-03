В Екатеринбурге 70% гаражей требуется вынести или демонтировать

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Екатеринбурге утверждена официальная схема размещения гаражей на территории города. ...

Власти Екатеринбурга утвердили официальную схему размещений гаражей во всех районах города

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге планируется до 2021 года снести 1 тыс. 794 металлических гаража. Об ...

Администрация Екатеринбурга планирует до 2021 года снести почти 1,8 тыс. гаражей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2014. Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга в течение июня 2014 года вынесла ...

В Орджоникидзевском районе в июне демонтировано 98 гаражей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2011. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание по ...

С начала 2011 года в Екатеринбурге за счет средств бюджета города утилизировано более 700 металлических гаражей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. За 10 месяцев 2011 года в Екатеринбурге за счет средств городского бюджета вынесено и ...