Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера

УрБК, Москва, 17.02.2023. Кибермошенники при звонках гражданам начали использовать иностранные телефонные номера, которые схожи с российскими. Например, +423 (Лихтенштейн), похожий на код Приморского края, +905 (Турция), маскирующийся под мобильную нумерацию, +472 (Норвегия), схожий с кодом Белгородской области, и так далее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «МегаФона».
Чаще всего используются японский и корейский +8 и +7 — международный код, применяющийся в Казахстане и России. Также обычно мошенники пользуются номерами небольших операторов или звонят через мессенджеры.
С июля 2021 года по закону «О связи» операторы обязаны блокировать звонки и sms-сообщения с подменных номеров. Вдобавок они должны подключиться к созданной Роскомнадзором системе и направлять туда необходимую информацию.
Мобильные операторы считают, что переход мошенников на международные номера говорит об эффективности борьбы с подделкой российских номеров. При этом звонки с иностранных номеров дороже и менее эффективны.
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