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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 10,3%, до 31,82 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие огурцы (на 9,16%, до 285,22 руб. за кг), репчатый лук (на 8,89%, до 56,28 руб. за кг), яблоки (на 6,04%, до 108,16 руб. за кг), вареную колбасу (на 5,44%, до 494,66 руб. за кг), свеклу (на 4,32%, до 34,55 руб. за кг), свежие помидоры (на 4,09%, до 185,49 руб. за кг), морковь (на 3,03%, до 41 руб. за кг), а также на байховый черный чай (на 2,96%, до 1 тыс. 214,4 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на пшеничную муку (на 2,01%, до 48 руб. за кг).

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