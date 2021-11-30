Специалисты «Свердловэнерго» улучшили надежность электроснабжения для 5 тыс. жителей в районе Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» завершили ряд мероприятий на участке высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Камышлов-Трифаново», проходящей в труднодоступной местности.



Как сообщает пресс-служба компании, работы на данной линии электропередачи возможно провести только в зимний период, так как энергообъект расположен в болотистой местности, и в теплое время года к нему нет подъездных путей. Энергетики произвели ремонт грозотроса и замену элементов линейной арматуры, а также механизированным способом расчистили более 8 км трассы.



«Эффективность данного способа заключается в том, что он позволяет убрать деревья и кустарники практически под корень и существенно замедлить их рост. Расчистка трасс в охранных зонах линий электропередачи является важным вопросом для энергетиков. Содержание просек в нормативном состоянии позволяет избежать технологических нарушений из-за падения деревьев или соприкосновения веток проводов, а также безопасность функционирования линии электропередачи в пожароопасный период, исключив возможность подхода огня к энергообъекту», — говорится в сообщении.



Участок магистрали «Аксариха-Черемыш» ВЛ 110 кВ «Камышлов-Трифаново» питает ПС 110/10 кВ «Черемыш». Данный центр питания обеспечивает электроснабжение восьми населенных пунктов Пышминского городского округа: села Черемыш, деревень Красногорка, Духовая, Тупицина, Смирнова, Чернышева, Качевка и части рабочих поселков Пышмы, в которых проживает порядка 5 тыс. человек. Также запитаны социально значимые объекты: станция водоочистки и водоподготовки, водозаборная скважина, СПК «Кирова» — фермы, зерноток, почта, школа, детский сад, котельные и станции сотовой связи.