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Свердловская область получит 1,1 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Свердловская область попала в число регионов, которые получат деньги по президентской программе обновления инфраструктуры ЖКХ. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В 2023 году регион получит 1,1 млрд руб., в 2024 — 3,7 млрд руб., в 2025 — 5 млрд руб. В первую очередь финансирование пойдет на капитальные ремонты, модернизацию сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Деньги предполагается передать муниципалитетам, в которых наиболее сложная ситуация с заменой сетей. Речь идет о софинансировании из регионального и местного бюджетов и тех средствах, которые поступают за счет оплаты услуг ЖКХ потребителями.

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