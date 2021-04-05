УрБК, Москва, 15.02.2023. По итогам 2022 года траты россиян на интернет-покупки выросли на треть по сравнению с предыдущим годом и составили 5 трлн руб. Из них 4,8 трлн руб. пришлось на отечественные онлайн-магазины, сообщает «Прайм» на основе данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
«Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составляет 11,6%. При этом в непродовольственной рознице доля онлайн значительно выше, чем в продовольственной: 19,9% и 3,1% соответственно», — говорится в сообщении.
Самыми востребованными категориями товаров стали электроника и бытовая техника (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%). При этом сильнее всего спрос вырос в категориях «ювелирные изделия и часы» (+229%), «инструменты и садовая техника» (+200%), «аксессуары» (+ 94%), «спорттовары» (+90%), «зоомагазины» (+76%).
УрБК, Москва, 05.04.2021. Рынок e-commerce в январе-феврале 2021 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным ...28.07.2017 Доля россиян, совершающих онлайн-покупки, выросла до 54%
УрБК, Москва, 28.07.2017. Доля жителей России, совершающих покупки в интернете, по итогам 2016 года выросла до 54%. Об ...07.12.2016 По итогам 2016 года объем внутренней интернет-торговли в РФ сократится на 6%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. По итогам 2016 года объем внутреннего рынка e-commers в России сократится с 71% до 65%. ...14.10.2016 АКИТ: За I полугодие число заказов на внутреннем рынке онлайн-торговли выросло лишь на 3%
УрБК, Москва, 14.10.2016. По итогам первых шести месяцев 2016 года количество заказов на рынке онлайн-торговли выросло ...03.10.2014 Объем интернет-торговли в России за 2015 год превысит 1 трлн рублей
УрБК, Москва, 03.10.2014. По итогам первых девяти месяцев 2014 года объем рынка интернет-ритейла в России превысил 700 ...