Траты россиян на интернет-покупки выросли на треть

УрБК, Москва, 15.02.2023. По итогам 2022 года траты россиян на интернет-покупки выросли на треть по сравнению с предыдущим годом и составили 5 трлн руб. Из них 4,8 трлн руб. пришлось на отечественные онлайн-магазины, сообщает «Прайм» на основе данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).



«Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составляет 11,6%. При этом в непродовольственной рознице доля онлайн значительно выше, чем в продовольственной: 19,9% и 3,1% соответственно», — говорится в сообщении.



Самыми востребованными категориями товаров стали электроника и бытовая техника (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%). При этом сильнее всего спрос вырос в категориях «ювелирные изделия и часы» (+229%), «инструменты и садовая техника» (+200%), «аксессуары» (+ 94%), «спорттовары» (+90%), «зоомагазины» (+76%).