Продажи спецтехники в России сократились на треть

УрБК, Москва, 15.02.2023. Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 2022 год снизились на 33,3%. По основным сегментам показатели опустились примерно до уровня 2018 года. В IV квартале рынок сократился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Уточним, что большая часть спецтехники поставлялась из стран, присоединившихся к санкциям. В итоге на рынок поступала только отечественная и китайская спецтехника. В IV квартале традиционно шли активные закупки, но исчерпание запасов ввезенных в Россию машин и сложности с получением комплектующих ограничили предложение.

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