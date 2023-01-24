Администрация Екатеринбурга отказалась от строительства автодороги через Калиновский лесопарк

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Запланированное ранее строительство автодороги через Калиновский лесопарк исключено из Генплана Екатеринбурга. Это решение будет закреплено при утверждении документа, сообщает пресс-служба администрации города.
Помимо этого, прорабатывается вопрос о возможности смещения в северном направлении развязки продолжения улицы Новосадовой — дублера проспекта Космонавтов с целью снижения возможного негативного воздействия на Пышминские озерки.
Уточним, что общественные обсуждения Генплана завершились 10 февраля.
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