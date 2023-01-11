«Эксперт РА»: ВВП России в 2023 году снизится на 1,5%

В базовом сценарии ВВП России снизится на 1,5%. При этом в мае произойдет резкий скачок инфляции, но по итогам года она составит 6,5%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Российская экономика продолжает адаптацию и «переваривает» перенесенный шок, одновременно подстраиваясь под замедление в мировой экономике и турбулентность на мировых рынках», — сказано в сообщении.
С прошлого года наблюдаются значительные изменения институциональной среды, преображение инфраструктуры доступных финансовых ресурсов и бюджетной политики. Бизнесу и населению пришлось войти в структурную трансформацию, которая продолжится в 2023 году.
Обход санкций продолжит уводить ресурсы и снижать экономическую эффективность производства, а также качество потребления. Причем новые санкции направлены на закрытие «лазеек» и снижение ущерба для экономики стран, отказавшихся от сотрудничества с Россией. Снятие или смягчение санкций аналитики называют «далекой перспективой».
Также авторы прогноза ожидают, что ключевая ставка Банка России будет немного повышена в марте-апреле, но к концу года монетарная политика будет смягчена. Курс доллара по итогам года в среднем составит 75 руб., но с широкими колебаниями.
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