«Эксперт РА»: ВВП России в 2023 году снизится на 1,5%

В базовом сценарии ВВП России снизится на 1,5%. При этом в мае произойдет резкий скачок инфляции, но по итогам года она составит 6,5%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».



«Российская экономика продолжает адаптацию и «переваривает» перенесенный шок, одновременно подстраиваясь под замедление в мировой экономике и турбулентность на мировых рынках», — сказано в сообщении.



С прошлого года наблюдаются значительные изменения институциональной среды, преображение инфраструктуры доступных финансовых ресурсов и бюджетной политики. Бизнесу и населению пришлось войти в структурную трансформацию, которая продолжится в 2023 году.



Обход санкций продолжит уводить ресурсы и снижать экономическую эффективность производства, а также качество потребления. Причем новые санкции направлены на закрытие «лазеек» и снижение ущерба для экономики стран, отказавшихся от сотрудничества с Россией. Снятие или смягчение санкций аналитики называют «далекой перспективой».



Также авторы прогноза ожидают, что ключевая ставка Банка России будет немного повышена в марте-апреле, но к концу года монетарная политика будет смягчена. Курс доллара по итогам года в среднем составит 75 руб., но с широкими колебаниями.