В 2022 году портфель ипотеки в УБРиР вырос на 84%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В 2022 году портфель ипотеки в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличился на 84%. Драйвером роста стали государственные программы, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



За счет участия государства у банка изменилась структура выдачи: доля первичного рынка увеличилась в четыре раза и составила 42%. При этом эксперты отмечают, что большинство сделок было проведено по льготной ипотеке — именно эта программа показала наибольшую динамику роста под конец года.



«Банк оперативно реагировал на внешние вызовы рынка и повышал эффективность внутренних процессов, в том числе за счет технологий: стала проще процедура подачи заявок и автоматизирована их обработка. В прошлом году банк запустил электронную регистрацию сделки, которая позволяет клиентам быстрее закрывать жилищный вопрос с использованием заемных средств. Кроме того, в УБРиР появилась залоговая ипотека для покупки объектов с обременением в другом банке. Этот продукт позволит поддержать спрос на вторичное жилье в 2023 году», — говорится в сообщении.



В текущем году банк планирует продолжить развивать дистанционные сервисы и подготовить все банковские системы к запуску полностью цифровой ипотеки. В том числе за счет этого в 2023 году планируется нарастить портфель в полтора раза.



Также аналитики УБРиР отметили восстановление потребительской активности и рост спроса в заемных средствах во второй половине прошедшего года. Основными факторами для клиентов стала скорость принятия решения и простота условий по кредитам. Для банка прорывным продуктом стали «предодобренные кредиты», максимально удобные для клиентов: без дополнительных анкет с возможностью открытия в мобильном приложении УБРиР. За счет того, что этот кредит был представлен в мобильном банке, количество сделок увеличилось в два раза. УБРиР планирует, что в 2023 году до половины всех потребительских кредитов будет выдаваться в рамках этой технологии.