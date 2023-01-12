В УБРиР отметили увеличение выдач ипотечных кредитов на 87% за 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Объем выдачи ипотечных кредитов Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) в 2022 году увеличился на 87% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
По оценкам специалистов банка, рост был обусловлен введением государственных программ. Так, в 2022 году в УБРиР произошло перераспределение сделок в пользу первичного рынка. Если в 2021 году доля договоров ипотеки на новостройки составляла 9%, то в 2022 году она выросла до 42%.
«Изменение структуры выдач произошло в основном за счет льготных программ: в 2022 году количество таких сделок выросло почти в шесть раз, а по суммам договоров — в 12 раз. Мы увидели повышенный спрос на специальные программы, особенно под конец года, когда сохранялась неизвестность относительно будущего льготной ипотеки. В результате доля господдержки во всех объемах выдач увеличилась с 6% до 41%. В ТОП-3 регионов, где наблюдался повышенный спрос на ипотеку по госпрограммам, вошли Санкт-Петербург, Краснодар и Тюмень», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.
В целом 2022 год отметился увеличением объемов выдач: первичный рынок показал рост в восемь раз, а вторичный — на 20%. Также А. Севостьянова сообщила, что в прошедшем году финансовая компания оперативно реагировала на внешние вызовы рынка и повышала эффективность внутренних процессов.
«Для нас было важно предлагать клиентам ипотеку по максимально комфортным условиям, поэтому мы старались сбалансировать собственные продукты и госпрограммы. Мы также упростили процедуру подачи заявки, автоматизировали их обработку, запустили электронную регистрацию сделки», — подчеркнула она.
В планах банка на этот год — продолжить развивать дистанционные сервисы, а также подготовить все банковские системы к запуску полностью цифровой ипотеки. В том числе за счет этого в 2023 году планируется нарастить портфель в полтора раза.
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