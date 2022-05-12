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В Свердловской области за январь было размещено на 9% больше резюме

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Свердловской области за январь 2023 года было размещено или обновлено более 105 тыс. резюме, что на 9% превышает показатель января 2022 года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Больше всего объявлений о поиске работы представлено в категориях «Продажи» (14,5 тыс. резюме), «Административный персонал» (9,3 тыс.), «Информационные технологии, интернет, телеком» (7 тыс.), «Транспорт, логистика» (5,9 тыс.).

Сильнее всего интерес к трудоустройству вырос в сегментах «Инсталляция и сервис» (плюс 108%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (плюс 48%), «Бухгалтерия, управленческий учет» (плюс 42%), «Закупки» (плюс 33%). Уменьшилось число резюме в сферах «Банки, инвестиции, лизинг» (минус 83%), «Государственная служба, некоммерческие организации» (минус 82%), «Добыча сырья» (минус 69%), «Высший менеджмент» (минус 68%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (минус 58%).

«Сейчас более ценно быть универсальным специалистом с широким набором умений, чем специалистом с узкой экспертизой. Это связано не только с тем, что работодатель непременно хочет с помощью одного специалиста закрывать не одну задачу, а две или три сразу. Это важно прежде всего в условиях турбулентности и трансформации бизнес-процессов, когда задачи сотрудника могут измениться кардинально в течение короткого времени, а ресурсов на подбор, адаптацию новых сотрудников все меньше. Из этого следует еще один востребованный навык — саморазвитие или склонность к быстрому обучению», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

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