Верховный суд РФ дал пояснения по вопросу ответственности за продажу подделок

УрБК, Москва, 10.02.2023. Верховный суд (ВС) РФ представил решение по делу об убытках за продажу контрафактных товаров. Суды предыдущих инстанций требовали от нарушителя выплатить правообладателям компенсацию в размере стоимости оригинала, но ВС отменил все решения и отправил дело на новое рассмотрение, сопроводив это своими разъяснениями, сообщает «Коммерсантъ».



Речь идет о случае, когда предпринимательницу из Пятигорска привлекли к административной ответственности за продажу шести пар поддельных очков Chanel и Christian Dior и обязали уничтожить контрафакт. Далее правообладатели Chanel SARL (Швейцария) и Christian Dior Couture S.A. (Франция) потребовали компенсировать 125 тыс. руб. упущенной выгоды. Размер иска был основан на том, что «одна единица контрафакта вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции». В итоге за шесть пар подделок требовалось выплатить реальную стоимость настоящих очков.



Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили иск, но предпринимательница обжаловала решение в ВС, говоря, что это «противоречит принципам разумности, справедливости и соразмерности ответственности».



В высшей инстанции указали, что возмещение убытков направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица. Упущенная выгода выплачивается, если такой доход мог быть получен «в обычных условиях оборота либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена вследствие неправомерных действий ответчика». То есть истец должен был доказать, что нарушение со стороны ответчика было единственным препятствием, помешавшим получить выгоду.



Судебная коллегия указала, что предыдущие инстанции не рассмотрели вопрос, мог ли обычный потребитель понимать, что товар не оригинальный. Также не учтено, что стороны выступают на разных рынках и очевидный контрафакт продавался классу потребителей, который не стал бы покупать оригинальные очки престижных брендов. Истцы не представили доказательства, что из-за контрафакта теряют клиентов напрямую.



Чтобы взыскать упущенную выгоду, суду нужно установить неполученный истцами доход и учесть, что он не зависит напрямую от числа подделок. То есть не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество проданного контрафакта.