Курс доллара США на Московской бирже снизился до 72,67 руб., евро — до 78,05 руб.

УрБК, Москва, 10.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 72,67 руб., европейской — 78,05 руб.

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