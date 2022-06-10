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Вчера, 15:05

За 2022 год 4 тыс. жителей Свердловской области переехали из аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. За 2022 год 4 тыс. жителей Свердловской области переехали из аварийного жилья в новое. За все время действия программы по расселению из аварийного жилья с 2019 года такой возможностью смогли воспользоваться 15 тыс. 600 человек. Также в прошлом году специально для расселения было построено восемь домов в разных муниципалитетах региона. Об этом рассказал сегодня во время пресс-конференции в Екатеринбурге глава областного минстроя Михаил Волков.

Помимо этого, в 41 муниципалитете квартиры получили 900 детей-сирот. В основном это новое жилье, построенное специально для этой категории граждан.

«Отдельно хочу отметить работу по восстановлению прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. В 2022 году были оказаны меры поддержки по десяти объектам. Восстановлены права 340 граждан», — добавил М. Волков.

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