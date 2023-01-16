На ММК заработала частная корпоративная сеть стандарта LTE

УрБК, Магнитогорск, 09.02.2023. На промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) внедрена частная корпоративная сеть стандарта LTE (Private LTE — pLTE) на основе пакетного ядра отечественной разработки «Протей». Она стала элементом общей IТ-инфраструктуры предприятия и дополнила корпоративную сеть новым беспроводным сегментом. Нововведения должны способствовать оптимизации работы комбината и росту эффективности производства, сообщает пресс-служба ММК.



Сотрудники ООО «ММК-Информсервис» совместно с ПАО «МегаФон» выполнили покрытие основной промышленной площадки ПАО «ММК». Она оборудована базовыми станциями формата LTE, функционирующими в диапазоне от 900 до 2600 МГц, что гарантирует стабильную, высокоскоростную и безопасную среду передачи информации для стандартных приложений, видеоаналитики, систем машинного зрения и VR/AR. Проектная емкость корпоративной сети — до 10 тыс. устройств. Туда можно подключиться без VPN при использовании sim-карты ММК. Внутри зоны покрытия предусмотрен бесшовный роуминг.



Поверх сети запущен протокол NB-IoT, который позволяет оперативно получать информацию с промышленных объектов. Датчики NB-IoT могут работать при температурах от +60 до -60 градусов, контролируя сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибрации и шума и заканчивая данными о расположении персонала и оборудования как внутри помещений, так и за их пределами.



Развертывание корпоративной сети pLTE поможет ММК в цифровизации производственных процессов и снизит затраты на внедрение инновационных решений. На базе pLTE компания уже запустила проект автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции на складах листопрокатного цеха 4 с IT-устройств: специалисты разработали мобильное приложение, которое считывает и сопоставляет штрихкоды на маркировочных ярлыках металлопродукции. В рамках проекта сеть pLTE заменила связь через Wi-Fi, обеспечив существенное сокращение издержек.



Благодаря частной сети удалось оперативно протестировать возможность реализации цифрового проекта «Разработка системы слежения за чугуновозными ковшами». Она будет контролировать массу чугуна на выпуске доменной печи, вести учет распределения чугуна по потребителям и контролировать состояние чугуновозов.



Сеть pLTE также будет использоваться как среда для передачи данных в проекте цифрового склада цеха подготовки аглошихты, а также в системе управления складами (WMS) в управлении подготовки производства ММК.