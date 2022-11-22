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В России вырос средний срок обеспеченных кредитов

УрБК, Москва, 09.02.2023. В декабре 2022 года средний срок обеспеченных кредитов достиг максимума за последние четыре года. Для автокредитов он составил 65 месяцев (плюс семь месяцев за год), для ипотеки — 265 месяцев (плюс 35). В то же время средний срок необеспеченных кредитов в этот период оставался в пределах 26-30 месяцев, завершившись на отметке в 27 месяцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Объединенного кредитного бюро.

Увеличение срока займа позволяет снизить ежемесячный платеж и удержать показатель долговой нагрузки в рамках допустимых лимитов, объясняют участники рынка. У клиентов растет нагрузка на платежеспособность и желание снизить затраты на кредит, что и приводит к росту сроков. Однако продолжительность кредита увеличивает риски возникновения просрочки.

Представители отрасли предполагают, что в 2023 году сроки обеспеченных кредитов продолжат расти. Для необеспеченных есть шанс снижения сроков в связи с внедрением макропруденциального лимита на кредитование сроком более пяти лет.

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