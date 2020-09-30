Правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом добровольный налоговый взнос в бюджет

УрБК, Москва, 08.02.2023. Правительство РФ и крупный бизнес обсуждают вопрос об однократном добровольном налоговом взносе в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Об этом заявил первый зампредседателя кабмина Андрей Белоусов.
«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — цитирует его «Интерфакс».
А. Белоусов уточнил, что речь идет не о повышении налогов, а об однократном их взимании. Вопрос прорабатывается с бизнесом и предполагает добровольное участие.
Уточним, что по итогам 2022 года бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП. В январе дефицит составил 1,76 трлн руб.
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