Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 1,76 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. В январе 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 1,76 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 59%, составив 3,117 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.



«Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года», — говорится в сообщении.



Доходная часть бюджета составила 1,356 трлн руб., что на 35% уступает показателю за аналогичный период прошлого года. Нефтегазовые доходы упали на 46%, достигнув 426 млрд руб. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа.



Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд руб., что на 28% меньше прошлогоднего уровня. Снижение обусловлено сокращением поступления внутреннего НДС и налога на прибыль.