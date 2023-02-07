Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 607 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. В январе 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 1,76 трлн руб. По ...27.03.2017 Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале составил 58 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.03.2017. Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2017 года исполнен с дефицитом 58 млрд руб. Об ...20.01.2017 В 2016 году дефицит бюджета РФ составил 3,5% ВВП
УрБК, Москва, 20.01.2017. Федеральный бюджет в 2016 году, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2 ...13.09.2016 С начала года дефицит бюджета РФ достиг 2,9% ВВП
По итогам восьми месяцев 2016 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 1 трлн 518,52 млрд руб., или 2,9% ВВП. Об ...13.09.2016 С начала года дефицит бюджета РФ достиг 2,9% ВВП
УрБК, Москва, 13.09.2016. По итогам восьми месяцев 2016 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 1 трлн 518,52 млрд ...