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Вчера, 14:16

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 607 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.04.2024. В январе-марте 2024 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 607 млрд руб., что составляет 0,3% ВВП, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Напомним, что в I квартале 2023 года дефицит федерального бюджета составлял 1,2% ВВП (2 трлн 086 млрд руб.).

«Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн руб., что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн руб.), расходы — 9,326 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн руб.), — пишет агентство.

Сложившуюся тенденцию (ускоренное финансирование расходных статей бюджета) в Минфине объясняют оперативным заключением контрактов и авансированием по некоторым контрактуемым расходам.
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