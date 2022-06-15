В Челябинской области выявили новый способ мошенничества под видом опроса банка

УрБК, Челябинск, 08.02.2023. На Южном Урале сотрудники правоохранительных органов выявили новую схему обмана граждан кибермошенниками. Злоумышленники рассылают в мессенджерах приглашение поучаствовать в опросе банка за вознаграждение, а затем оказывается, что на пострадавших оформлены кредиты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Так, жительница Копейска обратилась в полицию с заявлением о похищении у нее более 350 тыс. руб. По словам пострадавшей, она откликнулась на приглашение поучаствовать в опросе, посвященном оценке работы банка за вознаграждение в размере 5 тыс. руб. После заполнения анкеты с ней связались лжесотрудники банка и пояснили, что в мессенджере придет ссылка, по которой нужно пройти и написать реквизиты своей банковской карты для зачисления денежных средств. При попытке ввести данные женщина получила сообщение об ошибке. Однако мошенники связались с ней повторно и попросили выполнить операцию еще раз. Таким образом пострадавшая ввела данные более пяти раз. Как выяснилось позже, своими действиями она подтверждала взятие кредита и переводила деньги на счет мошенников.



Всего за неделю полицейские Копейска выявили еще пять преступлений, совершенных по той же схеме. Общая сумма похищенных у граждан средств составила более 1 млн руб.



По всем заявлениям пострадавших возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправного деяния и задержание подозреваемых.