Свердловское правительство утвердит новый тариф на проезд в екатеринбургском метро

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Правительство Свердловской области на ближайшем заседании, которое состоится 9 февраля, рассмотрит вопрос об изменении тарифа на проезд в екатеринбургском метро, следует из проекта повестки заседания кабмина.
Проект постановления представит и. о. председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Гришанов. Ожидается, что проезд в метро подорожает с 32 до 33 руб.
В этот же день состоится заседание комиссии РЭК, где должны утвердить повышение оплаты за проезд на остальных видах транспорта Екатеринбурга. Для них новый тариф также составит 33 руб.
Власти Екатеринбурга не исключают возможность увеличения тарифа на проезд в метро. Об этом в прямом эфире радиостанции ...04.12.2018 Проезд в Екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей
МУП «Екатеринбургский метрополитен» обратилось в администрацию города с просьбой увеличить тариф за проезд на 4 руб. — ...04.12.2018 Проезд в Екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. МУП «Екатеринбургский метрополитен» обратилось в администрацию города с просьбой ...26.12.2016 РЭК перенесла вопрос о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга на 28 декабря
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области перенесла на 28 декабря ...23.12.2016 Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут пересмотреть уже 26 декабря
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области 26 декабря рассмотрит ...