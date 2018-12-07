Свердловское правительство утвердит новый тариф на проезд в екатеринбургском метро

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Правительство Свердловской области на ближайшем заседании, которое состоится 9 февраля, рассмотрит вопрос об изменении тарифа на проезд в екатеринбургском метро, следует из проекта повестки заседания кабмина.



Проект постановления представит и. о. председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Гришанов. Ожидается, что проезд в метро подорожает с 32 до 33 руб.



В этот же день состоится заседание комиссии РЭК, где должны утвердить повышение оплаты за проезд на остальных видах транспорта Екатеринбурга. Для них новый тариф также составит 33 руб.