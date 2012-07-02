РЭК Свердловской области рассматривает снижение тарифа на электроэнергию в регионе

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области рассматривается снижение тарифа на электроэнергию в регионе. Данный вопрос был поднят по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующий проект решения размещен на сайте РЭК.
Уточним, что в ноябре ведомство одобрило повышение тарифа. Киловатт-час в домах с газовыми плитами с двухтарифным прибором учета днем вырос с 5,44 руб. до 7,36 руб., ночью — с 2,59 руб. до 2,89 руб. Рост дневного тарифа составил 35%, хотя он не должен превышать 9%. На это обратили внимание как граждане, так и ФАС, отменившая постановление о росте тарифа.
В обновленном документе киловатт электроэнергии для домов с газовыми плитами днем обойдется в 5,44 руб., для домов с электроплитами и электроотопительными установками — 3,81 руб.
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