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Вчера, 18:01

Количество кибератак на госучреждения России в 2022 году увеличилось на 25%

УрБК, Москва, 07.02.2023. В 2022 году российские государственные учреждения подверглись 403 кибератакам, что на 25% превышает показатели позапрошлого года. Об этом заявил в рамках «Инфофорума-2023», который проходит 7-8 февраля в Москве, советник гендиректора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артем Сычев, сообщает «Прайм».

«Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и политически мотивированные хакеры», — считает эксперт.

Специалист по кибербезопасности также отметил, что в половине случаев злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, в частности шифровальщики и программы для удаленного управления.

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