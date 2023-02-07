В России ущерб от кибератак в 2022 году составил 170 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. По итогам 2022 года ущерб от кибератак на российские компании составил примерно 170 млрд руб. Чаще всего им подвергается финансовый сектор, рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге ассистент кафедры интеллектуальных информационных технологий Института фундаментального образования УрФУ Борис Фадичев.
«Атак становится больше, но реагирование на них становится лучше. В этом плане ситуация улучшается», — добавил спикер.
Самые распространенные приемы злоумышленников — это вирусы-шифровальщики, хищения через дистанционное банковское обслуживание и обращения к утечкам данных. Причем на первые приходится 74,5% всех способов атак. Как правило, вирусы-шифровальщики внедряются через фишинговые сайты.
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