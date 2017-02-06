Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам не ездить в пострадавшие регионы Турции

УрБК, Москва, 07.02.2023. Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам не ездить в пострадавшие от землетрясений районы Турции. Речь идет о провинциях Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантепе, сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что в Турции в ночь на 6 февраля произошло крупное землетрясение магнитудой в 7,7 балла по шкале Рихтера. Число погибших уже превысило 3,3 тыс. человек. О пострадавших уральских туристах не сообщается.
Ранее участники рынка рассказали, что свердловчане пока не отказываются от поездок в Турцию после землетрясения.
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