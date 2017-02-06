УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:58

Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам не ездить в пострадавшие регионы Турции

УрБК, Москва, 07.02.2023. Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам не ездить в пострадавшие от землетрясений районы Турции. Речь идет о провинциях Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантепе, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что в Турции в ночь на 6 февраля произошло крупное землетрясение магнитудой в 7,7 балла по шкале Рихтера. Число погибших уже превысило 3,3 тыс. человек. О пострадавших уральских туристах не сообщается.

Ранее участники рынка рассказали, что свердловчане пока не отказываются от поездок в Турцию после землетрясения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.02.2017 В Турции произошло мощное землетрясение

У западного побережья Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейского ...

31.10.2013 У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7

У берегов расположенного в Тихом океане острова Тайвань произошло сильное землетрясение, сообщает “Газета.ру» со ...

07.08.2013 В Греции произошло землетрясение

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера. Об этом сообщает РИА «Новости». Эпицентр ...

12.07.2013 В Эгейском море недалеко от Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла.

В Эгейском море произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РБК. Турция расположена в ...

24.10.2011 Число жертв землетрясения в Турции превысило отметку в 217 человек

Число жертв землетрясения в турецкой провинции Ван превысило отметку в 217 человек, более 1000 человек получили ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (165)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18