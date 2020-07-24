В 2022 году свердловская прокуратура провела проверки по 83 тыс. обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По итогам 2022 года прокуратура Свердловской области провела проверки по более чем 83 тыс. заявлений и обращений граждан.
Как сообщает пресс-служба ведомства, из всего объема признаны обоснованными более 12 тыс. обращений, то есть каждое шестое. При этом наибольшее количество удовлетворенных жалоб населения связано с нарушениями жилищного (20,9%), трудового (20,9%) законодательства, законодательства в сфере ЖКХ (13,5%), об исполнительном производстве (18,1%), в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних (19,1%).
В ходе разрешения обращений граждан прокуроры выявили более 15 тыс. нарушений закона. В суд направлено 1,5 тыс. исковых заявлений, объявлено около 300 предостережений о недопустимости нарушений закона, возбуждено 600 дел об административных правонарушениях.
УрБК, Москва, 24.07.2020. В прокуратуру Свердловской области в I полугодии 2020 года поступило около 25 тыс. обращений ...24.01.2020 Свердловчане в прошлом году направили 60 тыс. жалоб в прокуратуру
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. По итогам 2019 года прокуратура Свердловской области рассмотрела порядка 60 тыс. ...18.01.2019 Прокуратура Свердловской области за 2018 год рассмотрела около 60 тыс. заявлений граждан
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. В 2018 году органами прокуратуры Свердловской области разрешено около 60 тыс. обращений ...24.07.2017 В Свердловскую прокуратуру поступило более 4,8 тыс. жалоб на нарушения прав в сфере ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В I полугодии 2017 года органы прокуратуры Свердловской области рассмотрели свыше 60 ...16.01.2017 Свердловские прокуроры по обращениям граждан внесли более 500 протестов на незаконные правовые акты
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. Органы прокуратуры Свердловской области в течение 2016 года внесли более 500 протестов ...