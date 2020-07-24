В 2022 году свердловская прокуратура провела проверки по 83 тыс. обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По итогам 2022 года прокуратура Свердловской области провела проверки по более чем 83 тыс. заявлений и обращений граждан.



Как сообщает пресс-служба ведомства, из всего объема признаны обоснованными более 12 тыс. обращений, то есть каждое шестое. При этом наибольшее количество удовлетворенных жалоб населения связано с нарушениями жилищного (20,9%), трудового (20,9%) законодательства, законодательства в сфере ЖКХ (13,5%), об исполнительном производстве (18,1%), в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних (19,1%).



В ходе разрешения обращений граждан прокуроры выявили более 15 тыс. нарушений закона. В суд направлено 1,5 тыс. исковых заявлений, объявлено около 300 предостережений о недопустимости нарушений закона, возбуждено 600 дел об административных правонарушениях.