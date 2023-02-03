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На строительство поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга будут направлены дополнительные средства

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. На строительство социальных объектов, в том числе поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга, будут направлены дополнительные средства. Завершение строительства здания в квартале 12 запланировано на этот год. Работу по проекту АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») ведет Управление капитального строительства Свердловской области, сообщает пресс-служба застройщика.

Вложение в строительство дополнительных средств стало возможно благодаря тому, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился увеличения финансирования строительной госпрограммы на 2 млрд руб. через привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий и инфраструктурных кредитов. Общий объем финансирования госпрограммы в 2023 году составит 27,3 млрд руб.

Взрослая поликлиника — ближайший к сдаче объект из большого проекта медицинского кластера в Академическом. Возведение общежития Уральского государственного медицинского университета (корпус 1) идет также строго по графику. Сдача запланирована на вторую половину 2024 года.

Согласно медико-техническому заданию, в этом году продолжится проектирование НИИ ОММ. Сейчас вносятся коррективы и уточняются некоторые позиции по предложениям федерального «Единого заказчика». Проект находится на контроле правительства РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в апреле прошлого года во время визита в Екатеринбург заявлял, что складывающиеся экономические условия не повлияют на реализацию проекта медкластера. По его словам, планы по переносу здания НИИ ОММ на новую площадку в 2026 году остаются в силе и в установленных параметрах.

Медицинский кластер в Академическом районе станет одним из ключевых объектов Наукограда. Соглашение о его создании было подписано еще в 2018 году. На его площадке должны разместиться несколько лечебных и научных учреждений, в том числе районный медицинский центр, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк «Академический», инновационный онкоцентр и центр реабилитации.

Напомним, что ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые прямо сейчас строят больше всего жилья в Екатеринбурге. Так, объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.

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